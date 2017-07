Nos obtém lucros de 40 milhões no segundo trimestre

O lucro da Nos subiu mais de 52,5% no segundo trimestre do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, e atingiu 40,4 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a empresa liderada por Miguel Almeida.

PUB

Segundo o comunicado divulgado pela operadora de telecomunicações cujo controlo é partilhado entre a Sonae (dona da PÚBLICO) e a empresária angolana Isabel dos Santos, as receitas registaram um aumento de 4,2%, e atingiram os 388 milhões de euros no final de Junho. Especificamente na actividade de telecomunicações (a Nos também tem cinemas e distribuição audiovisual), o aumento foi de 3,1%, para 368,8 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) melhorou 5,4%, para 156,7 milhões. O investimento total atingiu 85,7 milhões de euros, mantendo a tendência de queda do trimestre anterior, quando se fixou em 87,1 milhões de euros. A empresa diz que continuou a apostar a expansão da rede de nova geração, "aumentando o número de casas passadas em cerca de 14,9 mil" no segundo trimestre, para um total de 3,787 milhões de lares cobertos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Olhando para o conjunto dos seis primeiros meses do ano, o lucro da Nos somou 71,8 milhões de euros, mais 41,1% que no mesmo período de 2016. As receitas totais subiram 3,5%, para 769 milhões e o EBITDA aumentou 4,8%, para 300 milhões.

Segundo a empresa, o número de serviços vendidos aumentou 5,8% e totalizou 9,254 milhões, com cerca de 99 mil adições entre Abril e Junho. Destas, 62 mil dizem respeito a novos clientes do serviço móvel, que passou a contar com 4,549 milhões de clientes. Na televisão paga, a Nos conseguiu mais 4,9 mil clientes, para um total de 1,613 milhões.

O número de clientes convergentes, ou seja, com pacotes de serviços, aumentou 10,4%, para 710,8 mil no final de Junho. Neste momento, 47,1% do total da base de clientes de acesso fixo da Nos têm serviços convergentes, “acima dos 44,4% verificados no final de Junho” do ano passado, revelou a empresa.



PUB

PUB