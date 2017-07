Fundador da Altice acusa Governo de não valorizar investimento da empresa

O co-fundador da Altice, Armando Pereira, afirmou nesta quinta-feira, em Vieira do Minho, que o Governo português "muitas vezes não vê a importância" do investimento que este grupo francês está a fazer em Portugal.

PUB

À margem da inauguração do segundo call center (centro de contacto) da Altice em Vieira do Minho, Armando Pereira garantiu que o investimento em Portugal vai continuar, mesmo que por vezes pareça que "não gostam" do grupo que comprou a PT Portugal.

"A Altice investe em Portugal de uma maneira muito importante. Na semana passada aconteceu uma coisa importante aqui em Portugal, mas penso que, muitas vezes, o Governo português não vê essa importância", criticou.

PUB

A 14 de Julho, o grupo Altice anunciou que chegou a acordo com a Prisa para a compra, por 440 milhões de euros, da Media Capital, que detém a TVI.

Alguns partidos já pediram ao Governo português para travar o negócio. Armando Pereira disse não entender esta oposição ao negócio, mas garantiu que o grupo Altice vai continuar a investir em Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Mesmo se às vezes nos dizem ‘para que vêm para aqui, eles não nos querem, penso que não gostam de nós', vamos continuar", assegurou.

Natural de Guilhofrei, Vieira do Minho, Armando Pereira vincou que vai continuar a investir na sua terra e no seu país. "Nós não fazemos política, nós somos industriais", sustentou.

O segundo call center da Altice, agora inaugurado, deverá criar cerca de 300 postos de trabalho, tendo arrancado com meia centena. No primeiro, que abriu em Maio de 2015, trabalham 110 pessoas. A Altice tem 12 call centers em Portugal.

PUB

PUB