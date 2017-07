Excedente da balança comercial da floresta recua 76,7 milhões

No ano passado, o saldo da balança comercial dos “Produtos do sector florestal”, tradicionalmente excedentário, foi de 2,5 mil milhões de euros, o que corresponde a uma redução do excedente em 76,7 milhões de euros face ao ano anterior, segundo as estatísticas agrícolas de 2016 do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta quinta-feira.

PUB

Entre as justificações para a diminuição, está o aumento das importações (mais 68,2 milhões de euros) e a redução nas exportações (menos 8,5 milhões de euros).

A área ardida no país “foi superior em 55% relativamente à média do quinquénio 2012-2016”, lê-se ainda no boletim, que destaca os anos de 2013 e 2016, que registaram valores “claramente acima da média registada no quinquénio em análise (103 mil hectares ardidos)”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2016, a área florestal ardida em Portugal mais do que duplicou face a 2015, totalizando 160,7 mil hectares.

“A área ardida por ocorrência de incêndio mais do que triplicou, atingindo uma média de 12,3 hectares (hectares) por ocorrência de incêndio (4,1 hectares em 2015)”, segundo o INE.

De 1 de Janeiro a 22 de Junho deste ano, segundo o boletim estatístico, registou-se uma área ardida de 55 mil hectares de floresta, dos quais 9,8% em zonas de intervenção florestal e 0,3% em Áreas Protegidas. “De referir que desde Janeiro a área ardida é próxima da ocorrida em todo o ano de 2015”, concluiu o Instituto.

PUB

PUB