Frederico Morais perde final do circuito mundial de surf

O surfista português Frederico Morais foi derrotado pelo brasileiro Filipe Toledo, 14.º, na final do Corona Open J-Bay, na África do Sul, nesta quinta-feira.

Portugal fica assim com o segundo lugar da World Surf League, o melhor resultado de sempre.

O surfista português chegou à final depois de conquistar as meias-finais com um 10 na última onda, eliminando John John Florence, detentor do título mundial.

Com este resultado, "Kikas" sobe de 18.º para 12.º no ranking mundial e ficando assim cada vez mais perto de assegurar a manutenção entre a elite do surf mundial.

A sua chegada à meia-final esta quarta-feira, com uma prova que recebeu do júri 10 na sua última onda.

