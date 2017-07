Provas do 11.º ano estreiam 2.ª fase dos exames nacionais

A 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário arranca nesta quarta-feira com a realização de oito provas do 11.º ano de escolaridade, entre elas a de Física e Química A, que foi a segunda disciplina mais mal classificada na primeira leva dos exames realizada em Junho.

PUB

Física e Química A foi também a disciplina com a maior percentagem de chumbos. Reprovaram 14% dos 27.715 alunos internos que realizaram a prova. Os alunos internos são aqueles que frequentam as aulas até ao fim. Já entre os 15.292 autopropostos, que se candidataram nesta condição após ter anulado a matrícula ou por não terem frequentado a escola, a taxa de retenção subiu para 64%.

É por isso provável que esta seja uma das provas com mais presenças na 2.ª fase, que decorre até ao dia 24. Esta fase dos exames destina-se aos alunos que reprovaram na primeira ou que queiram subir a nota que então tiveram.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na 1.ª fase as provas mais concorridas foram as de Português e Matemática A do 12.º ano e Física e Química A e Biologia e Geologia do 11.º ano.

Ao contrário da primeira fase, que é gratuita, os alunos que vão repetir os exames têm de pagar três euros por disciplina, no caso de terem reprovado. Para os que pretendem subir notas, o preço a pagar é de 10 euros por disciplina.

As notas obtidas nesta nova leva de exames do ensino secundário só podem ser utilizadas, para efeitos de prosseguimento de estudos, na 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que decorre entre 11 e 22 de Setembro. Por regra, nesta fase, os cursos mais disputados, como os da área da Saúde, já não têm vagas a concurso, por terem sido preenchidas na totalidade na primeira etapa que se inicia nesta quarta-feira.

PUB

PUB