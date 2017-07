Protecção Civil declarou todos os fogos dominados ao início da manhã

Todos os incêndios que lavravam ainda nesta quarta-feira de manhã em Portugal continental, como o de Vila Nova de Foz Coa, distrito da Guarda, estavam às 9h dominados, adiantou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

"Todos os incêndios estão neste momento dominados. Quero também dizer que durante o dia de [terça-feira] foram registadas 81 ocorrências de incêndios florestais que envolveram 1994 operacionais, com o apoio de 587 meios terrestres e ainda 73 intervenções com meios aéreos", acrescentou a mesma responsável.

Por outro lado, desde as zero horas desta quarta, a ANPC registou 14 novos incêndios que, segundo Patrícia Gaspar, estão a ser combatidos no terreno.

Apesar da melhoria quer no terreno, quer das condições meteorológicas, a ANPC vai manter o alerta laranja para a maioria dos distritos de Portugal continental.

