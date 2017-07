Portugal activou Plano de Prevenção e Acompanhamento dos Efeitos da Seca

Portugal dispõe, a partir desta quarta-feira, de um Plano de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, que contempla um conjunto de medidas preventivas deste fenómeno, que regista os piores níveis desde 1995.

PUB

Este plano foi aprovado nesta quarta-feira na primeira reunião da comissão, de carácter interministerial, que tem por missão identificar os problemas e acompanhar a evolução da actual situação da seca em Portugal continental.

Na conferência de imprensa realizada após esta reunião, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, adiantou que 16 albufeiras portuguesas estão a menos de 40% da sua capacidade, enquanto no final do mês passado eram 14 nesta situação.

PUB

Na reunião da comissão que acompanha a situação da seca participaram os ministros do Ambiente, da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, do Mar, Ana Paula Vitorino, e o ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita.

O ministro do Ambiente adiantou que a situação de seca é preocupante e heterógena, tendo em conta que há bacias hidrográficas, nomeadamente no norte litoral do país, que não têm qualquer problema e têm um nível de armazenamento de água superior ao que é comum nesta época do ano.

No entanto, sublinhou, que o problema coloca-se no sul do país, sendo a situação "particularmente preocupante" na bacia hidrográfica do Sado.

"Situação preocupante"

"Sendo uma situação preocupante, é uma preocupação com solução", sustentou o ministro do Ambiente, avançando que ainda se está "em tempo de tomar um conjunto de medidas".

Apesar desta preocupação, João Matos Fernandes garantiu que o consumo de água "está absolutamente salvaguardado", passando, com este plano hoje aprovado, "a ficar claro a hierarquia de usos" da água.

Depois do consumo humano de água, o segundo uso mais relevante é dar de beber aos animais, seguido das regas agrícolas e das lavagens urbanas, fontanários e viaturas.

O ministro afirmou também que o preço da água não vai aumentar, sublinhando que o valor que as pessoas vão pagar aos municípios vai ser o mesmo ao longo deste verão e dos seguintes.

Na conferência de imprensa, o governante afirmou igualmente que a única despesa que está a ser feita para dar resposta a este fenómeno da seca é a contratação, que ronda o meio milhão de euros, de uma espécie de pré-reserva para camiões cisterna para levar água aos sistemas mais isolados onde este problema se pode colocar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo João Matos Fernandes, estes camiões cisterna ainda não foram utilizados e podem não ser necessários.

O governante disse ainda que este é o pior ano desde 1995, referindo-se à disponibilidade real da água e não à questão de chover mais ou menos.

"É de facto menos complicado, as reservas de água que hoje existem e não existiam em 1995 fazem com que este ano seja muito menos preocupante do que 1995", afirmou, destacando que para tal contribui o Alqueva.

PUB

PUB