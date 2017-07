“Não existe nenhuma lei da rolha”, assegura Costa. Informação “organizada” é “mais-valia”

A Protecção Civil (ANPC) centraliza, a partir desta quarta-feira, todas as informações sobre os incêndios que lavram pelo país. Um e outro à tarde, a ANPC passa a fazer dois briefings diários. A decisão impede ainda que os comandantes distritais dos comandantes de prestar declarações aos jornalistas durante o dia, para estes “se concentrarem no essencial que é a conduta das operações de socorro de protecção civil nos vários teatros de operações”. A informação que sai dos teatros de operações fica assim da inteira responsabilidade da Protecção Civil. Esta foi, pelo menos, a percepção que ficou na generalidade dos intervenientes.

A imposição aos bombeiros daquilo que foi apelidado desde então como “lei da rolha” gerou imediatamente uma série de críticas, desmentidos e correcções. Um dos primeiros responsáveis a reagir foi Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que afirmou, em declarações ao Expresso, que a decisão “não faz sentido nenhum” e que é um “atentado ao direito de informação”. “É uma demonstração de falta de confiança em quem está no terreno. Se não servem para dar informações, como é servem para comandar?”, questionou ainda Marta Soares.

O assunto passou depois para o campo político, com o líder do principal partido da oposição, o PSD, a apontar o dedo ao Governo. Pedro Passos Coelho diz que o executivo está por detrás desta medida, uma vez que tem “como política primeira a da comunicação”. “Esse é o tempo que vivemos hoje, o tempo da demagogia política e é o tempo em que a política primeira, preferida, da maioria e do Governo, é a da comunicação. Não vá a comunicação falhar, tivemos hoje notícia, provavelmente a última, de que a lei da rolha se deverá observar em matéria de serviços de protecção civil”, afirmou o líder social-democrata.

Depois foi a vez de o outro partido da oposição, o CDS, reagir. “Esta lei da rolha agora imposta servirá essencialmente para não permitir que se saibam, não permitir que se conheçam, as falhas que continuam a existir, as falhas de coordenação e de opções, de meios, nos sistemas de apoio e a falha mais grave e mais evidente, a falha de condução e direcção política”, afirmou o deputado Telmo Correia.

O primeiro-ministro rejeitou, por sua vez, a existência de uma “lei da rolha”: “Não existe nenhuma lei da rolha. Há normas que devem ser seguidas quanto à comunicação nesta matéria”, afirmou. Em visita à Sertã, António Costa acrescentou que "o que não tem faltado aos portugueses é informação e acessibilidade à parte dos senhores jornalistas de toda a informação que é necessária". Apesar disso, defendeu que "a informação deve ser devidamente organizada", o que considera ser “uma mais-valia para todos".

Perante tudo isto, a Protecção Civil veio a terreiro explicar a decisão, rejeitando que se trate de uma “lei da rolha”: "Rejeitamos liminarmente qualquer associação deste processo a uma qualquer ‘lei da rolha’", disse, em declarações aos jornalistas, a adjunta nacional de Operações Patrícia Gaspar, explicando que o que está em curso "é um procedimento de excepção para uma situação de excepção".

