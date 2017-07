A Matilde está Careca, livro para dar força e explicar o cancro, apresentado no IPO

Dar força às crianças com cancro e explicar às outras o que é a doença é o objectivo do livro infantil A Matilde está Careca, já à venda mas que é apresentado formalmente nesta quarta-feira, junto de meninos doentes.

Escrito por ex-alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa, e ilustrado por José Maria Souto de Moura, o livro é apresentado no Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa, junto de crianças internadas, que terão o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, a ler-lhes partes da obra.

A Matilde está Careca marca "um momento de transição entre um passado mais sombrio e um presente em que, graças à evolução científica e acessibilidade aos cuidados de saúde, as histórias como a da Matilde tem cada vez mais um finais felizes", diz Fernando Araújo no prefácio.

A história é a de um menino que arranja uma amiga nova quando chega à escola e que a vê desaparecer depois no Inverno, descobrindo que ela tem uma doença chamada cancro. Nele narra-se as visitas desse menino à amiga, no IPO, de onde ela sai depois de curada.

A obra apoia a Operação Nariz Vermelho (25% das vendas), uma Instituição Particular de Solidariedade Social que intervém junto dos serviços pediátricos dos hospitais através da visita de palhaços profissionais com formação especializada no meio hospitalar.

Nesta quarta-feira será lida no IPO de Lisboa, serão distribuídas às crianças cópias pelos "Doutores Palhaços", e será mais tarde apresentada e comentada na livraria FNAC, no centro comercial Colombo.

É coordenada por Francisco Goiana da Silva, líder dos Global Shapers de Lisboa (comunidade de jovens talentosos que querem contribuir para solução de problemas em várias áreas) e textos de Catarina Reis de Carvalho, David Cordeiro de Sousa, Márcio Afonso Mestre e Margarida Vargas Castanho.

E é um livro, como escreve o neuropediatra Nuno Lobo Antunes, "de coração aberto, por onde espreita o amor que ajuda a vencer a pior das doenças".

