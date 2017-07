CDS acusa Governo de irresponsabilidade no dossier das "secretas"

O CDS-PP acusou nesta quarta-feira o Governo e o primeiro-ministro de irresponsabilidade por ainda não terem substituído nem o secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), nem os membros em falta no Conselho de Fiscalização do SIRP.

“Deixar esta matéria sem solução e sem resolução é uma irresponsabilidade e demonstra que, nestas áreas, o Governo está incapaz de tomar decisões, está fragilizado”, afirmou o deputado do CDS-PP Telmo Correia, numa conferência de imprensa, no Parlamento.

A saída de Júlio Pereira de secretário-geral do SIRP foi anunciada em Maio, mas não foi substituído, porque o nome proposto pelo Governo, embaixador Júlio Pereira Gomes, viu-se envolvido numa polémica sobre a sua actuação em Timor-Leste em 1999.

O PS chumbou, em Junho, a eleição de Teresa Morais, indicada pelo PSD, para o Conselho de Fiscalização do SIRP, eleito pela Assembleia.

A Assembleia da República tem nesta quarta-feira a sua última sessão plenária antes das férias de Verão, tendo sido adiada no início da semana a eleição para o Conselho de Fiscalização do SIRP, entre outros nomes para cargos externos ao Parlamento.

