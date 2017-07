Alberto Martins deixa Parlamento 30 anos depois

Em silêncio, recusando despedidas em plenário, Alberto Martins participa esta quarta-feira no seu último plenário parlamentar como deputado. Trinta anos depois de ter assumido estas funções pela primeira vez, o histórico dirigente da crise estudantil de Coimbra em 1969 decidiu sair a meio de uma legislatura em que não assumiu nenhum cargo de relevo.

Com 72 anos, Alberto Martins era o mais antigo parlamentar em funções. Foi ministro por duas vezes, primeiro no Governo Guterres, quando assumiu a pasta da Reforma do Estado e Modernização Administrativa (que existia pela primeira vez), e depois no segundo mandato de José Sócrates, enquanto ministro da Justiça.

À excepção destes dois períodos, passou os últimos 30 anos no Parlamento, onde teve uma intensa carreira. Por duas vezes foi líder parlamentar (2005-2009 e 2013-2014) e foi presidente de várias comissões parlamentares – Assuntos Constitucionais (1995-1999), Negócios Estrangeiros (2011-2013) e comissão eventual para a Ética e Transparência dos políticos (1995). Foi também vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da União da Europa Ocidental entre 1997 e 1999.

Alberto Martins fez do Secretariado do PS de António José Seguro e esteve ao lado deste durante a disputa com António Costa, em 2014. Sai agora do Parlamento por vontade própria, a meio da legislatura. A última vez que se dirigiu ao plenário foi na cerimónia do 25 de Abril deste ano, data que coincide com o seu aniversário.

Na altura, defendeu a recusa do "conformismo" e a promoção e defesa de uma "nova ética de responsabilidade", com subordinação do poder económico ao político.

