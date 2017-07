Os portugueses e a comunidade cigana

As considerações de André Ventura, candidato do PSD e com o apoio do CDS à Câmara de Loures sobre a etnia cigana reflectem o que pensa a maioria dos portugueses. Sobre a comunidade cigana disse que “vive quase exclusivamente de subsídios do Estado”. A hipocrisia política acelera com a proximidade do acto eleitoral autárquico. A esmagadora maioria dos portugueses não quer vizinhos de etnia cigana. Contudo, as declarações públicas não reflectem esse sentimento. Os ciganos são solidários entre si e vivem dentro de códigos seculares de ética ,honra e justiça que chocam com o Estado de Direito português. Saibamos respeitá-los para sermos respeitados por eles. Viva o povo cigano.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Liberdade

O racismo é uma opinião segundo a qual uma "raça" (chamemos-lhe assim para facilitar) é superior a outra, isto é, aplica-se a fenómenos genéticos a não à avaliação de comportamentos ou hábitos, que a antropologia ou a sociologia estudam. A coexistência de mais do que umas "raça" no mesmo espaço, exige uma das duas: a "aculturação" ou o "gueto". Os ciganos, por exemplo, contribuíram muito para a cultura húngara ou andaluz, onde se criaram fenómenos de "aculturação" mútua. Individualmente há ciganos integrados e que valorizam a sociedade em que se integram ( o futebolista Quaresma, por exemplo). porém há grandes bolsas de "estranhos" que não são aceites pelas sociedades que marginalizam e, às vezes, confunde-se isso com a ideia de superioridade racial (que pode surgir aqui ou acolá) mas que decorre, antes, do fenómeno natural de cada sociedade ter regras mínimas de coexistência sem as quais não pode funcionar. Não tem nada a ver com as "leis jurídicas" mas com o consuetudinário das sociedades organizadas. Se formas à Índia (donde são originários os ciganos) não devemos escorraçar as vacas das ruas. Devemos ter a liberdade para dizermos o que pensamos, mas devemos comportar-nos convenientemente.

Artur Carvalho, Lisboa

Desventuras do senhor André

O senhor André Ventura acha que só pelo facto de ser um rosto conhecido pelos adeptos de um grande clube de Lisboa, lhe dá o direito de dizer tudo o que lhe vai na "cuca " e vai daí na qualidade de cabeça de lista para as eleições autárquicas em Loures, representando a coligação PSD/CDS, resolveu recentemente fazer declarações de teor racista contra a comunidade de etnia cigana. Declarações essas que, devem envergonhar qualquer democrata que se preze. Mas ao que parece, o seu companheiro de partido Passos Coelho, não achou nada de anormal nas ditas declarações de André Ventura e mantém a sua confiança no desventurado candidato.

Ora, sendo assim, resta-me fazer uma sugestão a André Ventura e aos seus pares. Que é a seguinte: Que nos cartazes, onde aparece o seu rosto como candidato à Câmara de Loures e os símbolos da coligação de direita, lhe coloquem também, aquele sapo, que todos certamente já tivemos oportunidade de ver exposto num qualquer balcão de uma loja. Visto que os seus proprietários, acreditam que o batráquio afasta os portugueses de etnia cigana.

Arlindo De Jesus Costa, Odivelas

