Quando Trump e Putin tiveram uma conversa secreta à vista de toda a gente

Afinal, Donald Trump esteve reunido secretamente com Vladimir Putin à margem da cimeira do G20, há quase duas semanas, ou não? A resposta a esta pergunta só pode ser uma: não. Então, qual é o motivo da excitação das últimas horas nos jornais americanos? A resposta a esta pergunta também só pode ser uma: não houve nenhuma reunião secreta, mas Trump levantou-se da sua mesa durante um jantar com todos os chefes de Estado e de Governo e foi sentar-se ao lado de Putin – durante o que pareceu ser uma hora a muitos dos presentes, os dois líderes conversaram sem que mais ninguém tenha ouvido o que disseram, para além de um tradutor russo.

Se uma reunião secreta parece ser mais picante – e comprometedora – do que uma conversa numa sala cheia de pessoas, a verdade é que as regras diplomáticas e a defesa do interesse nacional de cada país são coisas importantes. Ainda mais entre os Estados Unidos e a Rússia, e ainda por cima no momento em que um investigador especial e quatro comissões da Câmara dos Representantes e do Senado andam a tentar perceber se a campanha de Donald Trump esteve de mãos dadas com a Rússia para prejudicar Hillary Clinton nas eleições presidenciais do ano passado.

E o que aconteceu durante o jantar de gala na cimeira do G20 foi tão inoportuno e surpreendente que deixou algumas pessoas "desorientadas" e "confusas", segundo o relato feito pelo presidente da empresa Eurasia Group, Ian Bremmmer, que disse que falou directamente com alguns dos presentes.

"Toda a gente que estava no jantar achou que foi algo muito estranho. Ali estava o Presidente dos Estados Unidos a querer mostrar que tem uma relação com Vladimir Putin melhor do que todos os outros, ou que simplesmente não quer saber", disse Bremmer.

Mas a aparência do gesto do Presidente norte-americano não é a única preocupação. Ao falar com o Presidente russo sem o seu próprio tradutor e sem a presença de conselheiros, Donald Trump pode ter dado a Vladimir Putin uma oportunidade de ouro – poder falar com o líder do maior rival sem a mediação de peritos em áreas como a segurança interna, as relações internacionais ou o comércio, por exemplo.

E o mais preocupante para os serviços secretos norte-americanos e outros responsáveis é que nada do que foi dito entre os dois ficou registado – ao contrário da reunião formal que ambos tiveram no mesmo dia, mais cedo, e em que Trump disse que Putin lhe disse que a Rússia não teve qualquer intervenção nas eleições americanas. Para além disso, não há qualquer registo oficial deste encontro – a conversa decorreu durante a cimeira do G20, a 7 e 8 de Julho, mas só foi conhecida esta semana.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, desvalorizou a notícia e disse que houve uma conversa, sim, mas que demorou "muito menos do que uma hora", e garantiu que Trump e Putin apenas fizeram "conversa de circunstância".

E o Presidente norte-americano desmentiu algo que não tinha sido noticiado: foi dito que Trump se levantou da sua mesa e foi sentar-se ao lado de Putin, mas Trump disse que "a história de um jantar secreto com Putin é doentia".

"Os [media] Fake News estão a tornar-se cada vez mais desonestos! Até um jantar para os líderes do G20 na Alemanha é transformado em algo sinistro!", escreveu o Presidente norte-americano num tweet. Numa segunda mensagem (em que considera a história "doentia"), o Presidente disse que todos os líderes do G20 e as suas mulheres e maridos foram convidados pela chanceler da Alemanha, e que "os jornalistas sabiam disso" – uma informação que também nunca foi posta em causa.

Quanto ao facto de a conversa entre ambos só ter sido ouvida pelo tradutor de Vladimir Putin, a Casa Branca disse que o tradutor de Donald Trump não sabe falar russo.

