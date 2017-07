Governo nega que tenham sido discutidas sanções à Venezuela

O Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu ao PÚBLICO que a aplicação de sanções à Venezuela não foi discutida na União Europeia. O gabinete de Augusto Santos Silva desmente a notícia avançada esta terça-feira pelo El País, e que o PÚBLICO vinculou, de que Portugal seria o único país da União Europeia a manifestar a intenção de votar contra sanções ao regime de Nicólas Maduro.

"A informação hoje veiculada pelo jornal El País não é verdadeira. Portugal tem participado activamente na formação do consenso necessário à definição da posição da União Europeia sobre a Venezuela, tal como resulta, designadamente, das conclusões aprovadas no Conselho de Negócios Estrangeiros de 15 de Maio", contextualiza o gabinete do ministro Augusto Santos Silva, em resposta ao PÚBLICO. "Conclusões essas nas quais Portugal se revê inteiramente", sublinha, afastando um cenário de isolamento de Lisboa em relação à crise em Caracas.

Acrescenta ainda o Governo que também se revê "declaração feita anteontem [segunda-feira] pela Alta Representante, Federica Mogherini". Na segunda-feira, a alta representante de Bruxelas disse em conferÊncia de imprensa que seria úti que o Governo venezuelano "busque gestos políticos para reduzir as tensões, criar melhores condições para retomar o trabalho por uma solução negociada". Na mesma declaração, Mogherini não afastou um cenário de sanções europeias contra a Venezuela, respondendo que ""todas as opções estão sobre a mesa para considerações políticas".

"A União Europeia, e com ela Portugal, têm feito tudo o que está ao seu alcance para favorecer uma solução política inclusiva na Venezuela, respeitadora do Estado de Direito, do pluralismo político e do princípio de resolução pacífica dos diferendos", vinca o MNE.

A notícia do jornal espanhol foi avançada depois de, no passado domingo, mais de sete milhões de venezuelanos terem desafiado o Presidente Nicolas Maduro num referendo convocado pela Assembleia Nacional, dominada pela oposição. Cerca de 98% dos participantes na consulta rejeitaram a proposta do chefe de Estado para a convocação de uma Assembleia Constituinte.

