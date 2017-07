Filho e genro de Trump chamados a depor no Senado

A Comissão Judicial do Senado norte-americano chamou o filho mais velho de Donald Trump a depor sobre a investigação relativa à ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas. Para além de Trump Jr., também Paul Manafort, o chefe de campanha do actual Presidente dos EUA, vai marcar presença na mesma comissão, informou o painel de senadores em comunicado citado pela Reuters.

A audiência de ambos está marcada para o próximo dia 26 de Julho. Um dos temas que será certamente discutido é o encontro entre Donald Trump Jr. e uma advogada russa, com ligações ao Kremlin, que lhe prometeu, no início da campanha presidencial, informações sensíveis e comprometedoras sobre a candidata democrata Hillary Clinton.

Além disso, a ABC News noticia que o conselheiro e genro do Presidente, Jared Kushner, irá testemunhar perante a Comissão dos Serviços Secretos do Senado, também sobre a investigação sobre a interferência de Moscovo e as eventuais ligações com a campanha de Trump. Esta audiência vai decorrer na próxima segunda-feira e à porta fechada.

