PS perde candidato à Câmara de Ribeira de Pena

A três semanas da entrega das listas para as eleições autárquicas, o PS perde o seu candidato à Câmara de Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real. E ensaia uma solução que deverá passar pelo actual presidente da assembleia municipal, João Noronha.

O actual presidente da autarquia, Rui Vaz Alves, que em 2013 ganhou a câmara ao PSD, renunciou à sua recandidatura em Outubro por “razões políticas” relacionadas com a elaboração das listas para o executivo e para a assembleia municipal.

Segundo fonte socialista, há cerca de um mês houve uma reunião da distrital o PS de Vila Real na qual ficou acordado o nome de Rui Alves para a câmara e a respectiva lista para o executivo e também o de João Noronha para liderar, de novo, a lista à Assembleia Municipal de Ribeira de Pena. Nessa reunião, o presidente da câmara esteve presente e, de acordo com a mesma fonte, não terá levantado nenhum problema em relação ao que ficara acordado.

Ao que o PÚBLICO apurou, Rui Alves escreveu esta semana uma carta à direcção nacional do partido, manifestando a sua indisponibilidade para se recandidatar ao cargo de presidente.

O que terá levado à ruptura serão divergências entre o grupo do presidente da câmara e o grupo de João Noronha, que domina a concelhia. No entanto, o clima de tensão entre estas duas facções terá começado, de acordo com fontes socialistas, a manifestar-se ao longo do mandato. E há quem garanta que as divergências de adensaram porque a concelhia não estaria disponível para apoiar a recandidatura de Rui Alves

O PÚBLICO contactou o presidente da câmara para saber que razões estão por detrás da sua renúncia, mas o socialista não se mostrou disponível. Já João Noronha, que disse não ter ainda legitimidade para se assumir como candidato à câmara, declarou que o “PS tem sempre alternativa desde 25 de Abril de 1974”.

Para amanhã à noite está marcada uma reunião da concelhia de Ribeira de Pena e o nome que está em cima da mesa é de João Noronha, que preside a este órgão.

