Loures vai entregar 25 mil assinaturas para pedir o metro no concelho

Chegou às 25 mil assinaturas a petição pública que pede ao Governo a extensão do metro no concelho de Loures, com criação de cinco novas estações: Santo António dos Cavaleiros, Loures, Infantado, Portela e Sacavém. O documento é entregue esta quinta-feira, às 14h30, na Assembleia da República pelo autarca Bernardino Soares.

Esta petição responde a uma reivindicação com várias décadas da população, que chegou a ser anunciada pelo Governo, em 2009. O plano, que previa a construção das mesmas estações agora reivindicadas, não saiu da gaveta.

A petição, iniciativa da câmara de Loures, reuniu, desde dia 5 de Junho, mais de 25 mil assinaturas, quer através da subscrição online, quer em papel.

Esta é uma “necessidade imperiosa para Loures”, o “único concelho à volta de Lisboa que não tem alternativa ao transporte rodoviário”, tinha afirmado ao PÚBLICO Bernardino Soares, no final de Junho. O concelho é servido pela estação de metro de Moscavide, nos limites concelhios, fazendo fronteira com Lisboa.

Acresce, segundo o autarca, que o reforço do metro no concelho de Loures permitiria reduzir “uma boa parte do trânsito de toda a zona Oeste que vai trabalhar ou estudar para Lisboa”, não só a população de Loures como de Mafra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, cujos moradores atravessam diariamente o concelho para chegar à capital.

“Mas não estamos apenas a falar de uma questão de qualidade de vida, como de uma questão ambiental”, acrescentou.

A criação da petição, aprovada por unanimidade em reunião de câmara no final de Maio, surgiu na sequência do anúncio do Governo de expansão da rede dentro da cidade de Lisboa (Santos e Estrela em 2021/2022, Campolide e Amoreiras num segundo momento).

