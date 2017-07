Selecção portuguesa começa a escrever história no Europeu feminino

A contagem decrescente chegou ao fim: nesta quarta-feira é o dia em que a selecção A portuguesa faz a sua estreia numa fase final de uma grande competição feminina. O sonho que várias gerações alimentaram vai tornar-se realidade mais logo, no Estádio De Vijverberg, em Doetinchem. Passaram 36 anos sobre o primeiro capítulo da história da equipa nacional feminina, que em 1981 viajou até Le Mans para defrontar a França. A página mais ilustre começa hoje a ser escrita e vem na sequência dos apuramentos europeus obtidos pelas equipas sub-19 (2012) e sub-17 (2013).

PUB

Na primeira jornada do Grupo D do Europeu a equipa nacional enfrenta a Espanha (17h, RTP1), no que será um reencontro entre duas equipas adversárias na fase de apuramento para o Euro 2017. As duas derrotas sofridas já fazem parte do passado e o seleccionador português fez questão de sublinhar que a partida desta tarde será “completamente distinta”. O saldo de seis golos sofridos e apenas um marcado não é animador, mas Francisco Neto descartou qualquer relação com o que vai passar-se esta tarde: “Já jogámos com elas há bastante tempo (Dezembro de 2015 e Abril de 2016). A Espanha evoluiu e nós também tivemos outro tipo de preparação. Os jogos vão ser diferentes.”

“Sabemos que haverá momentos em que vamos estar completamente sem bola e temos que ser emocionalmente fortes nesse tipo de situações. Queremos aproveitar quando tivermos oportunidades. Temos de procurar fazer os nossos golos, no sentido de também criar problemas à equipa da Espanha”, acrescentou o técnico, esclarecendo que as jogadoras estão mentalizadas para isso e que não há euforia. “Têm estado comprometidas com o trabalho, aplicadas e unidas. Ainda não tivemos a necessidade de intervir para pôr água na fervura. O compromisso que elas têm com o treino é tanto que elas querem sempre mais. São ambiciosas e estão completamente focadas naquilo que é realmente importante”, frisou Francisco Neto.

PUB

Capitã da equipa e a jogadora mais experiente da convocatória para o Euro 2017 (106 internacionalizações e 14 golos), Cláudia Neto disse que a motivação do grupo é muito grande. “É um sonho de todas nós estarmos numa grande competição como esta. Eu, enquanto capitã, vou tentar transmitir a minha energia e experiência. Vou tentar motivá-las para que entrem em campo com ambição de fazermos um bom jogo. Claro que agora a pressão começa a aumentar, porque nos estamos a aproximar do jogo, mas estamos aqui para dar o nosso melhor”, garantiu a futebolista algarvia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Conhecemos bem a Espanha. Tivemos dois jogos contra elas, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Serviu-nos para aprender, para conhecer melhor a Espanha. Sabemos que vai ser difícil para nós, porque elas são uma equipa muito competitiva. Vamos tentar finalizar as oportunidades que criarmos. Se calhar vamos passar o tempo a defender, mas as oportunidades que criarmos vamos tentar finalizar”, previu Cláudia Neto.

Com uma presença nos quartos-de-final do anterior Europeu, a Espanha chegou ao Euro 2017 com uma qualificação imaculada: oito triunfos em outros tantos jogos, com 39 golos marcados e apenas dois sofridos. “Chegamos com muita ambição”, sublinhou o seleccionador espanhol, Jorge Vilda, que deixou elogios à selecção portuguesa: “É uma equipa que de ano para ano vem a melhorar, a cada temporada está melhor. Tem muito mérito no que tem feito, tem mais jogadoras e mais inscritas. Amanhã [hoje], será o nosso jogo mais difícil de sempre face a Portugal.”

Inglaterra e Escócia, as outras equipas do Grupo D, enfrentam-se às 19h45 em Utrecht (Eurosport 1). Na segunda jornada da fase de grupos do Euro 2017 a selecção portuguesa defronta as escocesas, enfrentando as inglesas na derradeira ronda. com agências

PUB

PUB