O camisola verde Marcel Kittel abandonou devido a queda

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick Step-Floors), camisola verde da 104.ª edição da Volta a França, desistiu no decurso da 17.ª etapa, depois de ter caído nos quilómetros iniciais da ligação entre La Mure e Serre-Chevalier.

PUB

Kittel, vencedor de cinco etapas e camisola verde desta edição, ainda tentou prosseguir em prova depois da queda, chegando a correr com gelo, mas acabou por desistir no topo da Croix de Fer.

Com o abandono do homem da Quick Step-Floors, que durante esta edição se tornou no ciclista alemão mais vitorioso na história da Volta a França, com 14 triunfos, a classificação da regularidade passa a ser liderada pelo australiano Michael Matthews (Sunweb).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde 2010 que a camisola verde não mudava de dono na última das três semanas do Tour.

Além de Kittel, também Thibaut Pinot (FDJ), terceiro classificado do Tour 2014, abandonou no decurso da 17.ª etapa, por estar com febre.

Esta é a terceira vez em seis participações que o francês desiste da Volta a França, depois de 2013 e 2016.

PUB

PUB