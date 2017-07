Chelsea confirma acordo com Real Madrid por Morata

O internacional espanhol Álvaro Morata está confirmado como reforço oficial do Chelsea, com o campeão inglês a alcançar um acordo com o campeão europeu Real Madrid que se cifrará na casa dos 80 milhões de euros (70 milhões de libras). O Chelsea refere que falta apenas o acordo com o jogador, que será apresentado logo após cumprir os exames médicos.

PUB

Depois de ter estado muito próximo de rumar a Old Trafford - foi ainda dado como certo no AC Milan -, Morata, atacante de 24 anos e autor de 20 golos ao serviço dos "merengues" na última época, apresenta-se em Stamford Bridge depois de abandonar a digressão madridista em Los Angeles.

O treinador italiano Antonio Conte, que já renovou com a formação londrina, colmata assim a lacuna deixada pela saída de Diego Costa para o Atlético de Madrid, depois de ter falhado a contratação do belga Romelu Lukaku, reforço do Manchester United.

PUB

PUB

PUB