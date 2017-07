Reactivações no fogo da Guarda preocupam bombeiros

O incêndio que lavra na zona da Guarda desde segunda-feira teve reactivações nas últimas horas que estão a preocupar os bombeiros, disse esta terça-feira à tarde à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo o CDOS, pelas 15h40 verificava-se uma reactivação na área da localidade de Castanheira, no concelho da Guarda, e outra próximo da aldeia de Freixo, no concelho de Almeida. "A reactivação na zona da Castanheira é a situação mais complicada", disse a fonte, indicando que o vento, que por vezes sopra com intensidade, está a dificultar o trabalho dos meios no terreno.

Segundo o CDOS da Guarda, as chamas, que começaram na segunda-feira pelas 13h15 em Rochoso, no concelho da Guarda, evoluíram para os concelhos vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal.

Pelas 15h50 o fogo rural estava a ser combatido por 415 operacionais e 134 viaturas e três meios aéreos, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

No distrito da Guarda registam-se mais dois incêndios, um em Murça, Vila Nova de Foz Côa, que envolve no seu combate 40 homens e 12 viaturas, e outro em Ribamondego, Gouveia, que está a ser combatido por 30 homens, oito viaturas e um meio aéreo.

