Incêndios: Falta apenas extinguir 5% das chamas em Alijó

O incêndio que lavra em Alijó desde domingo está extinto em 95% da área e as autoridades esperam que o mesmo suceda com os 5% restantes ainda esta terça-feira, avançou a Protecção Civil no local.

"Todo o perímetro está quase terminado e consolidado", afirmou Pedro Nunes, adjunto do comando nacional da Protecção Civil.

No ponto de situação realizado pouco depois das 13h, foi dito que onde ainda há combate às chamas é nas Caldas de Carlão. Trata-se de um ponto de difícil acesso em que o combate tem de ser realizado de forma apeada.

Os meios aéreos destacados para o incêndio vão manter-se durante a tarde, actuando também de forma preventiva no perímetro das zonas afectadas para evitar reacendimento, assim como o restante dispositivo de bombeiros e viaturas.

"As equipas estão no terreno e estamos atentos", afirmou Pedro Nunes, a propósito do risco acrescido de reacendimento durante a tarde com a subida da temperatura e a intensidade do vento.

Às 13h30 desta terça-feira, a página electrónica da Autoridade Nacional de Protecção Civil referia que incêndio que deflagrou no domingo em Vila Chã, Alijó, mobilizava 560 operacionais, apoiados por 172 veículos e seis meios aéreos.

