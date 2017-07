Incêndio na Guarda: evacuadas duas aldeias em Pinhel e Almeida por prevenção

As aldeias de Pereiro (Pinhel) e de Pailobo (Almeida) foram evacuadas na tarde desta terça-feira devido ao incêndio de grandes dimensões que se regista no distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte da GNR.

PUB

A fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda não precisou o número de pessoas que foram retiradas das povoações, mas adiantou que a medida foi tomada "por precaução". Nas próximas horas "podem também ser evacuadas as aldeias de Ade e Monte da Velha", no concelho de Almeida, indicou.

A fonte da GNR disse ainda à Lusa que a circulação automóvel continua cortada na autoestrada 25, no troço Guarda-Vilar Formoso, e na Estrada Nacional 16, devido ao incêndio que lavra na zona da Guarda desde segunda-feira. O trânsito foi interrompido por volta das 15h30 devido ao avanço das chamas na zona de Leomil (concelho de Almeida). A Guarda Nacional Republicana aconselha como alternativa a circulação na Estrada Nacional 340, que liga Almeida a Pinhel.

PUB

Pelas 18h30, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à Lusa que o fogo rural estava com duas frentes activas, "com cerca de cinco quilómetros de extensão". Uma das frentes segue em direcção à localidade de Granja (Guarda) e outra rumo a Peva (Almeida), precisou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O CDOS indicou que foi pedido um reforço de meios para o incêndio, que está a ser combatido por 460 homens, 148 veículos e quatro meios aéreos. O fogo começou no Rochoso, no município da Guarda, e evoluiu para os concelhos de Almeida, Pinhel e Sabugal. No distrito da Guarda registam-se mais dois incêndios.

Um fogo lavra em Ribamondego, Gouveia, e está a ser combatido por 125 homens, 31 viaturas e três meios aéreos, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

Em Murça, Vila Nova de Foz Côa, está um incêndio rural activo, que envolve no seu combate 44 homens e 13 viaturas e um meio aéreo.

PUB

PUB