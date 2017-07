André Ventura segue “triunfante” e sente “força cada vez maior” no “país inteiro”

A candidatura de André Ventura enviou um comunicado às redacções no qual se lê que o candidato vai manter-se na corrida à Câmara Municipal de Loures, mesmo sem o apoio do CDS. “Trata-se de uma decisão política legítima, que lamentamos, mas que não vai travar os princípios da coligação 'Primeiro Loures', que segue agora o seu caminho com o apoio expresso do PSD e do PPM”, lê-se. Depois das polémicas declarações de André Ventura sobre a comunidade cigana, os centristas decidiram abandonar a candidatura, mas os sociais-democratas não. Os sociais-democratas continuam a apoiar o candidato que foi acusado de racismo por várias forças políticas.

“A candidatura aproveita para reforçar que está totalmente empenhada em apresentar e defender junto da população lourense o seu projecto político, para tornar Loures um dos dez concelhos com mais qualidade de vida em Portugal. É para as pessoas que faço política e sinto nelas uma força cada vez maior, não só em Loures mas no país inteiro”, continua o candidato na nota enviada à imprensa.

No mesmo texto, a candidatura mostra-se surpreendida com a reacção dos centristas: “É com alguma surpresa que registamos a saída do CDS/PP deste projecto vencedor, que vai seguir o seu caminho triunfante até dia 1 de Outubro."

À agência Lusa, o candidato (agora apoiado apenas pelo PSD e pelo PPM) lamentou "a saída do CDS-PP" de um projecto que considera "vencedor e no qual as pessoas se reconhecem". "Embora esteja no seu direito, acho que é de lamentar", disse. E acrescentou: "É ceder à pressão de alguma esquerda, que está aterrorizada com esta candidatura. Sinto total confiança do meu partido, o PSD, e vou até ao dia 1 de Outubro com esta candidatura."

O líder da concelhia do PSD de Loures, Ricardo Andrade, também se põe do lado de André Ventura: "O CDS tomou uma posição que é livre de tomar, enquanto estrutura partidária, que nós respeitamos. Mas mantemo-nos firmes e intrasigentes no nosso programa inovador para tirar Loures do atraso em que está. E acreditamos que, se vencermos, Loures ficará na linha da frente dos concelhos mais denvolvidos do país.”

A polémica em redor da candidatura de André Ventura tem vindo a adensar-se. Em causa, estão as declarações que, nas últimas semanas, o candidato fez sobre a comunidade cigana, quer ao jornal i, quer ao site Notícias ao Minuto, e que foram consideradas racistas, tanto à esquerda, como à direita.

