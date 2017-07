No debate do Estado da Região da Madeira foi Costa quem "apareceu"

O presidente do governo regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, acusou esta terça-feira o PS de querer “conquistar” o arquipélago a partir da Câmara do Funchal, dizendo que o primeiro-ministro está a colocar a “agenda partidária” acima do relacionamento institucional entre Lisboa e o Funchal.

PUB

“Há uma agenda partidária que está a paralisar as obrigações fundamentais do Estado relativamente à Madeira”, atirou Albuquerque durante o debate dedicado ao Estado da Região no parlamento madeirense, argumentando que a estratégia do Governo socialista passa por “segurar” o município do Funchal, para tentar ganhar a Madeira nas regionais de 2019.

A "presença" de Costa no debate ocorreu no dia em que foi confirmado que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS estará, nesta quinta-feira, na apresentação da lista à frente da qual Paulo Cafôfo se recandidata à Câmara do Funchal, para um segundo mandato. Cafôfo, um independente apoiado por uma coligação de partidos com o PS e o BE à cabeça, é próximo de Costa, mesmo não sendo uma figura consensual entre os socialistas madeirenses. Todo este apoio de Costa, provocou Albuquerque, tem sido concedido à revelia da direcção do PS-Madeira e à custa dos “interesses institucionais do Estado”.

PUB

Antes, já o líder parlamentar da maioria social-democrata, Jaime Filipe Ramos, tinha apresentado a mesma narrativa, apontando o dedo às bancadas do PS, BE e PCP por serem “coniventes” com essa estratégia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Rui Barreto, líder do grupo parlamentar do CDS e também candidato à Câmara do Funchal, pediu exemplos dessa paralisação. Albuquerque deu-os. Uma reunião, prevista para Maio, sobre a construção do novo hospital do arquipélago, que será financiado a 50% pelo Orçamento de Estado, continua a aguardar agendamento em Lisboa.

A última visita de António Costa à Madeira, no final de Março, para a homenagem a Cristiano Ronaldo no aeroporto, foi marcada pela demissão do líder de parlamentar do PS local. Jaime Leandro, que dias depois recuou na decisão, não gostou de ver Costa negociar o apoio do JPP, com quem os socialistas têm profundas divergências, à candidatura de Paulo Cafôfo.

Já sobre o Estado da Região, Albuquerque destacou o “crescimento económico” e a “redução da taxa de desemprego” na Madeira, para concluir que a região que consegui ultrapassar a crise. A oposição discordou, apontando as falhas na saúde e promessas por cumprir de um executivo que tomou posse há dois anos e meio.

PUB

PUB