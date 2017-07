"Galpgate": ex-secretários de Estado vão ser interrogados esta semana

Os três ex-secretários de Estado que foram constituídos arguidos no chamado "Galpgate", e que pediram a sua demissão do Governo, vão ser interrogados ainda esta semana na na 9.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP), noticia a revista Sábado.

O PÚBLICO contactou a Procuradoria-Geral da República, que remeteu explicações sobre este assunto para mais tarde.

Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, João Vasconcelos, antigo secretário de Estado da Indústria e Jorge Costa, da Internacionalização, são os responsáveis do Governo envolvidos no caso sobre alegadas vantagens indevidas recebidas pela Galp, nomeadamente viagens, refeições e bilhetes para jogos do Euro 2016.

Estas saídas motivaram até uma remodelação num processo onde entraram oito novos secretários de Estado.

