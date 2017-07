Histórias do Tour: O râguebi empurrou Bennett para o ciclismo

Ben Conning, Matthew Smith e o resto do gang neozelandês aguardavam, pacientemente, junto à estrada. Horas antes, tinham percorrido os quilómetros das mais emblemáticas contagens de montanha e parado quando encontraram o sítio ideal, aquele que cumpria o pré-requisito de serem notados pelos corredores. Quando o grupo de favoritos surgia ao longe, muniam-se dos originais cartazes que desenharam e agitavam-nos, na esperança de arrancar um sorriso a um velho conhecido. "O nosso objectivo é claro: ser o mais embaraçosos possível". O amigo que pretendiam envergonhar era George Bennett, que desistiu no decurso da 16.ª etapa, quando se preparava para ser o primeiro neozelandês da história do Tour a terminar no "top-15".

Os três conhecem-se desde sempre. Cruzaram-se no colégio da cidade de Nelson, onde todos nasceram, e tornaram-se inseparáveis desde que disputaram a mesma posição, a de flanqueador do lado fechado da terceira linha, na equipa de râguebi local. Quis o destino que essa coincidência definisse o percurso do agora ciclista da LottoNL-Jumbo. Por ser mais frágil, Bennett foi o preterido, sendo relegado para a equipa de reservas. Insatisfeito com a opção do treinador, o miúdo de 15 anos enveredou pelo BTT para ganhar massa muscular. E apaixonou-se à primeira vista pelo ciclismo.

O neozelandês apresentou-se no Tour para lutar pelo "top-10", e Ben e Matthew, transbordantes de orgulho, não quiseram deixar de testemunhar in loco a ascensão fulgurante do amigo. Quase dez anos passaram desde que Bennett emigrou para a Europa. Concluído o liceu, onde cursou físico-química, o corredor "kiwi" percebeu que os estudos universitários não eram para si. O que ele queria era ser ciclista profissional, um sonho impossível de concretizar numa Nova Zelândia sem tradição velocipédica. Reuniu as poupanças e desembarcou na Suíça em pleno Inverno. Sem dinheiro e sem saber falar alemão ou francês, foi acolhido pelo gerente de uma loja de bicicletas, que o inscreveu no seu clube e lhe deu abrigo em sua casa.

Superados os primeiros tempos difíceis, mudou-se para França para correr nos amadores do Morteau-Montbenoît. Naquela temporada, dividiu um apartamento ínfimo com dois compatriotas. Enquanto Ben e Matt viviam o melhor momento das suas vidas, coleccionando festas e namoradas, George Bennett contava os tostões, comprava o essencial e viajava de transportes públicos. “Foi o ano [2009] mais difícil da minha vida, mas também aquele em que mais cresci”. Quer como pessoa, quer como ciclista. Bennet deu nas vistas, trocou de equipa e foi notado pelos olheiros da Trek-Livestrong, a formação de talentos criada por Lance Armstrong. Logo naquela época (2011), encadeou uma série de bons resultados, que o colocaram no radar das equipas WorldTour.

O neozelandês deu prioridade à formação-mãe da Trek-Livestrong e foi como estagiário da Radioshack que correu, pela primeira vez, entre os grandes do pelotão, nas Voltas ao Utah e Colorado, antes de assinar um contrato por duas temporadas que o converteu num dos mais jovens ciclistas na elite. Nesta terça-feira, depois de superar alguns contratempos na carreira, como a exclusão do Giro 2015 devido ao nível baixo de cortisol – gastou tempo e dinheiro, mas conseguiu provar que tinha sido causado por um medicamento para a asma -, é já uma promessa firme do ciclismo mundial, depois de ter sido o primeiro neozelandês a acabar no "top-10" da Vuelta e a conquistar a geral da Volta à Califórnia. “Vejo-o a ganhar o Tour”, vaticinou Armstrong há uns dias. Não será, certamente, este ano.

