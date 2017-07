Liedson envolvido em acidente que provocou morte de uma mulher no Brasil

Liedson, antigo jogador do Sporting e do FC Porto, esteve envolvido num acidente na manhã desta terça-feira que provocou a morte de uma mulher no Brasil.

Segundo relata o Correio da Bahia, o acidente ocorreu por volta das 10h30 locais na rodovia BA 887, que liga o município de Valença à praia do Guaibim, no estado da Baía.

De acordo com os relatos obtidos pelo mesmo jornal um veículo da marca Ford, que transportava dois ocupantes, embateu de frente contra o BMW de Liedson. Uma mulher foi levada para o hospital, onde acabaria por perder a vida.

O antigo internacional português de 39 anos sofreu apenas ferimentos ligeiros.

