Bohemian Rhapsody, o filme sobre os Queen, vai mesmo avançar

Mais de 25 anos depois da morte do insubstituível vocalista Freddie Mercury e de dez anos de incerteza, o filme sobre os Queen vai mesmo avançar – e a pré-produção estará iminente, para dentro de dias, com as filmagens agendadas para Setembro. Rami Malek, rosto da série Mr. Robot, será Mercury e Bryan Singer (Os Suspeitos do Costume, X-Men) será o realizador.

A notícia foi confirmada pela própria banda no seu site, Queen Online, onde voltam a falar do filme como tendo como título Bohemian Rhapsody The Film. Dele fará parte, anunciam ainda no mesmo post, uma sequência que “recriará fielmente” o concerto no Live Aid em 1985.

Sobre o elenco, para já avançou-se apenas o nome de Malek, com o site a citar Brian May e Roger Taylor, dos Queen, e também produtores executivos da música do filme, a elogiar a “óptima presença” do actor e o facto de ele estar “absolutamente dedicado ao projecto. Já está a viver e a respirar completamente o Freddie, o que é maravilhoso”. Nascido Farrokh Bulsara, Mercury morreu em Novembro de 1991 de complicações geradas pela sida.

Recorde-se que parte da história deste biopic de difícil arranque foi a busca pelo seu protagonista, que tinha encontrado corpo em Sacha Baron Cohen até que ele desistiu do projecto em 2013 por desacordos com os restantes Queen. Teriam a ver, segundo a Rolling Stone, com a forma como seriam retratadas cenas mais íntimas da vida de Mercury. Depois de Baron Cohen, entrou em cena Ben Winshaw (Skyfall, Spectre, A Rapariga Dinamarquesa) para ser Freddie Mercury e Dexter Fletcher (Eddie, a Águia) candidatava-se a realizador. Em 2014, também este par caía por terra.

Quem serão May, Taylor e John Deacon está ainda por revelar.

