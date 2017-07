Seul propõe conversações com Pyongyang

A Coreia do Sul propôs conversações de carácter militar com a Coreia do Norte, no que seria o primeiro contacto ao mais alto nível entre os dois países desde 2015.

PUB

Citado pela Reuters, Su Choo-suk, vice-ministro sul-coreano da Defesa, afirma que os contactos visariam travar “todas as actividades hostis que elevam a tensão militar” na fronteira entre as Coreias. O encontro proposto teria lugar no dia 21 no Tongilgak, um edifício anteriormente utilizado para negociações e que se situa no posto fronteiriço de Panmunjom.

Não há, até ao momento, resposta da parte do regime de Pyongyang.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O novo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vem defendendo um contacto mais próximo com o Norte. Recentemente, na Alemanha, Moon disse que o diálogo com Pyongyan é hoje mais urgente do que nunca e apelou à assinatura de um tratado de paz.

No entanto, os últimos ensaios balísticos levados a cabo pela Coreia do Norte, e que colocam agora parte do território dos Estados Unidos dentro do raio de alcance do seu arsenal, elevaram a tensão na região e motivaram uma nova condenação internacional do regime de Kim Jong-un. De resto, os Estados Unidos estão a ultimar um novo pacote de sanções contra o Norte.

Pyongyang tem também repetido que recusa restabelecer o diálogo com o Sul enquanto Seul não repatriar doze mulheres norte-coreanas que fugiram para o país vizinho em 2016 através da China.

PUB

PUB