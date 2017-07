Há cinema ao ar livre no Largo do Intendente

O Largo do Intendente recebe mais uma vez sessões de cinema ao ar livre, através da iniciativa Doc no Largo do DocLisboa. As primeiras exibições terão lugar nesta quinta-feira, 20 de Julho, e têm entrada livre. Esta iniciativa insere-se na edição deste ano do “Bairro Intendente em Festa”, que começou no passado dia 6 e decorre até dia 23 de Julho.

O Doc no Largo tem início às 21h30, com a exibição de uma curta-metragem intitulada Azayz, de Ilias El Faris. Esta retrata a caminhada de Abdalá, de seis anos, ao longo da costa, na qual “encontra estranhos homens do mar”. A curta-metragem recebeu, na edição anterior do festival, o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores, atribuído pelo júri da secção Competição Internacional. Segue-se a longa-metragem A Noi Ci Dicono, de Ludovica Tortora de Falco. O filme acompanha o Verão de três jovens de 13 e 14 anos – Fabrizio, Dante e Roberto – antes de estes transitarem para o ensino secundário.

No dia 10 de Agosto, a iniciativa do DocLisboa regressa ao Largo do Intendente para a exibição do filme A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha. A longa-metragem aborda a história de Francisca, emigrante no Brasil, e da sua visitante, Teresa. Ao mesmo tempo que Teresa pretende emigrar para o Brasil, Francisca pensa em regressar a Portugal. A este filme foi atribuído o Prémio Kino Sound Studio do Júri da Competição Portuguesa.

O Doc no Largo é uma iniciativa do DocLisboa e do Largo Residências. Este ano, o DocLisboa celebrará a sua 15.ª edição entre 19 e 29 de Outubro. O festival foi criado em 2002 e dedica-se à exibição de documentários, cujos autores têm que se inscrever durante um prazo estabelecido. O prazo de inscrição para a edição de este ano terminou a 31 de Maio.

A edição deste ano do “Bairro Intendente em Festa” conta com actividades até dia 23 de Julho, como um ciclo de debates no dia 20, ao qual se segue a exibição dos documentários . Poderá ainda assistir a concertos, teatros, participar em jogos tradicionais e muito mais até ao último dia.

Texto editado por Ana Fernandes

