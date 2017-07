Paulo Neves será chairman da Media Capital quando a compra for concluída

A Meo e a Media Capital passarão a ter o mesmo presidente do conselho de administração, adianta esta segunda-feira o Negócios. A Altice nomeou o actual presidente exceutivo da PT, Paulo Neves, para chairman do grupo que detém a TVI, cargo até agora assumido por Miguel Pais do Amaral.

A nomeação do empresário para presidente do conselho de administração da Media Capital será um dos primeiros passos após os reguladores aprovarem a operação de compra grupo. De acordo com o Negócios, o substituto para o seu posto na presidência executiva na PT ainda não foi escolhido.

Com estas alterações, a PT e a Media Capital terão executivos diferentes, uma estratégia que o grupo fundado por Patrick Drahi tem adoptado noutros mercados, como por exemplo em França e Israel, onde detém empresas de telecomunicações e media. O Jornal Económico avança ainda que um dos CEO dedicar-se-á à gestão da PT e o segundo CEO à Media Capital.

As alterações surgem após a francesa Altice ter fechado o negócio de aquisição da Media Capital, empresa que detém a estação de televisão TVI, que lidera o mercado em Portugal, na passada sexta-feira, por 440 milhões de euros. A empresa francesa que há dois anos é dona da Meo tenciona que todo o processo fique encerrado até ao final do ano.

