BdP aplicou coimas de 1,5 mil milhões entre Abril a Junho

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 46 processo no segundo trimestre e decidiu 37 processos de contra-ordenação, de que resultou a aplicação de coimas no montante de cerca de 1,5 milhões de euros.

Trata-se de um montante muito superior ao do primeiro trimestre, período em que as coimas ficaram em 320 mil euros.

A síntese da actividade sancionatória, divulgada esta segunda-feira, revela que dos 37 processos decididos, 27 versaram sobre infracções de natureza comportamental, ou seja, decorrentes da actividade comercial. Dos restantes, seis foram relativos a infracções de natureza prudencial, e três versam sobre deveres respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Um dos processos envolveu a prática de actividade financeira ilícita.

De Abril a Junho, o BdP fez três admoestações e do total 1.455.500 euros de coimas aplicadas, 400.000 euros encontram-se suspensos na sua execução.

