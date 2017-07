Sporting confirma venda de Paulo Oliveira

O Sporting anunciou nesta segunda-feira a transferência do futebolista Paulo Oliveira para os espanhóis do Eibar, com os "leões" a receberem 3,5 milhões de euros no imediato pelo defesa-central, ficando com 30% dos direitos e cláusula de recompra.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sociedad Deportiva Eibar para a transferência definitiva do jogador Paulo Oliveira por 3,5 milhões de euros, mais 500 mil euros pela permanência do Eibar na I Liga espanhola", refere o clube em comunicado.

Os "leões" acrescentam que ficaram com 30% dos direitos económicos do internacional português e com uma cláusula de recompra durante as próximas três épocas desportivas.

O defesa-central, de 25 anos, chegou ao Sporting na temporada 2014/2015, proveniente do Vitória de Guimarães, e assinou com o clube espanhol um vínculo até 2021, tendo já sido apresentado aos adeptos locais.

Na última época, Paulo Oliveira foi utilizado em 19 jogos nas diferentes competições, tendo apontado um golo.

"A Sporting SAD agradece a Paulo Oliveira os anos de dedicação e profissionalismo ao serviço do clube e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", concluiu o clube.

