Aberto concurso para bolsas de criação literária

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) anunciou esta segunda-feira no Diário da República a abertura do concurso para a atribuição de 12 bolsas literárias em 2017, num valor total de 135 mil euros.

Os interessados têm agora 30 dias úteis – até 29 de Agosto – para concorrer, podendo apresentar candidaturas nas modalidades de poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda desenhada e obras para a infância e juventude.

Serão atribuídas, no máximo, seis bolsas anuais, cada uma delas dotada com 15 mil euros, e outras tantas semestrais, com metade desse valor. A sua avaliação e selecção caberá a um júri de seis elementos: o poeta, ficcionista e ensaísta Nuno Júdice, a jornalista e autora de literatura infanto-juvenil Alice Vieira, a ensaísta Helena Buescu, o romancista João de Melo, e ainda João Paiva Boléo e Maria João Brilhante, o primeiro especialista em BD e a segunda em teatro.

O regulamento do concurso e o formulário das candidaturas encontram-se disponíveis no site da DGLAB.

O regresso das bolsas de criação literária, criadas no final dos anos 90 e suspensas em 2002, fora anunciado já em Abril pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

