Homem dado como desaparecido na albufeira de Lucefecit

Um homem na casa dos 30 anos foi dado como desaparecido neste sábado depois de ter caído de uma mota de água na albufeira do Lucefecit, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, segundo fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à Lusa que o homem, que não voltou a ser visto depois de cair na água, estaria acompanhado de outras pessoas que deram o alerta, por volta das 20h.

Localizada numa ribeira com o mesmo nome, a albufeira da barragem de Lucefecit, perto de Terena, concelho de Alandroal, é, sobretudo, utilizada para regadio.

As buscas realizadas após o alerta revelaram-se infrutíferas e serão retomadas no domingo, com bombeiros-mergulhadores, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora.

