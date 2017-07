Everjets abre inquérito a acidente com helicóptero em Alijó

A Everjets, que opera os helicópteros ligeiros de combate aos fogos, vai instaurar um inquérito ao acidente com o helicóptero que caiu na tarde deste domingo no combate a um incêndio em Alijó, distrito de Vila Real. Em comunicado, o Conselho de Administração da Everjets informa que "já decidiu instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente e garante a substituição do aparelho ora acidentado" no combate aos incêndios.

Um helicóptero accionado para o combate a um incêndio no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, caiu neste domingo, mas o piloto “está bem”, informou fonte da Protecção Civil. O comandante distrital de operações de socorro de Vila Real confirmou a queda do helicóptero quando este estava a efectuar os testes de balde numa barragem antes de iniciar o combate ao fogo de Vila Chã.

Segundo o comandante Álvaro Ribeiro, o piloto do helicóptero “está bem”. Ao início da tarde de domingo, o fogo tinha sido dado como dominado, mas sofreu, entretanto, uma reactivação.

Às 16h, segundo a página da Autoridade Nacional da Protecção Civil na internet, encontravam-se no combate ao incêndio 154 bombeiros, 41 viaturas e seis meios aéreos. O alerta para as chamas foi dado às 01h55 de domingo e o fogo chegou a avançar em três frentes.

