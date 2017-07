Palavras, expressões e algumas irritações: icebergue

Explica uma enciclopédia geográfica (1989) que um “icebergue” é uma “grande massa de gelo flutuante que se separou de um glaciar ou barreira de gelo”, acrescenta que se desloca “sob a influência de correntes e ventos e pode tornar-se perigoso para a navegação”. Remete ainda para o avistamento de um grande icebergue, no oceano Pacífico, em 1959, com 335 km de comprimento e 97 km de largura.

PUB

Nesta semana, um “icebergue gigante desprendeu-se na Antárctida”. Descrição divulgada no PÚBLICO: “São quase seis mil quilómetros quadrados de gelo que estão à deriva, depois de se terem desprendido da plataforma Larsen C, na Antárctida ocidental. O desprendimento de uma área gelada superior à do território de países como o Brunei, Cabo Verde ou o Luxemburgo foi confirmado nesta quarta-feira por cientistas, através de imagens recolhidas por satélite.”

Com responsabilidades “repartidas” entre causas naturais (dinâmica das plataformas dos glaciares) e acção humana (alterações climáticas — desde 1950, a temperatura média anual do ar subiu cerca de três graus Celsius na Península Antárctica), o resultado inevitável será a subida do nível do mar.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do norueguês ijsberg; do alemão Eisberg e do inglês iceberg, o significado original traduz-se por “montanha de gelo”. E muito usada é a expressão “ponta do icebergue”: a “parte do gelo visível, do bloco de gelo total”, 10%. Em sentido figurado, associa-se à “parte que está à vista ou que é conhecida de problema complicado ou situação difícil”.

O dicionário dá um exemplo que extravasa a ciência e a geografia: “Isto é a ponta do icebergue: a fraude é muito maior.” Mas hoje não queremos falar da Galp, nem da Altice ou da PT, nem de cativações, nem do SIRESP, nem das PPP, nem da banca, nem… nem…

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

PUB

PUB