Religião

Sobre este assunto, o leitor Norberto de Oliveira Manso escreveu no PÚBLICO um texto que eu subscreveria na quase totalidade. Principalmente, concordo com a afirmação de que "a Igreja definiu, como base educativa, o pecado, a culpa, a angústia". Eu próprio senti na minha pele estes sentimentos negativos. O referido leitor relembra outros malefícios da Igreja que é desnecessário enumerar.

Mas acho que não podemos contabilizar apenas os aspectos negativos da Religião. Julgo que, para sermos rigorosos, devemos também lembrar a multidão anónima de pessoas de ambos os sexos que têm dado a vida em missões de ajuda ao próximo, na Europa, como na Ásia, nas Américas e em África. E estas pessoas fazem parte da Igreja. Isto para não falarmos de várias instituições de solidariedade social que distribuem o Bem em nome da Religião. Também não posso deixar de lembrar que foi a religião que inspirou em Bach A Paixão segundo S. Mateus, a Gauguin O nascimento de Jesus, a Michelangelo a Pietá, a catedral de Colónia, etc., etc..

O que me parece adequado comentar é que a humanidade pode utilizar a religião para o bem ou o mal como utiliza a Medicina, a propriedade privada, a concorrência, e, até, a aviação. Sim, a aviação! Vejamos o que Richard Dawkins disse sobre a tragédia do 11 de Setembro: — "se não fosse a religião, esta tragédia não teria acontecido!" Ainda bem que o Arcebispo de Cantuária lhe respondeu: — "se não fosse a aviação, esta tragédia não teria acontecido!"

José Madureira, Porto

Sistema bancário

Tenho umas poucas centenas de acções de uma empresa portuguesa, cotada em bolsa. Fruto de algumas economias, numa vida difícil. A lei exige o seu depósito e movimentação obrigatórios nas instituições financeiras que, a pretexto de segurança nas operações, é uma forma de lhes garantir, pelas entidades reguladoras, rendimentos certos e frequentes.

Na generalidade delas, para além da periódica "comissão de guarda", cobram ainda uma comissão, com mínimos, em cada movimento operado: por exemplo, recebimento de dividendos. Ora acontece que pelas centenas de acções compradas, a tal empresa creditou-me há pouco, como dividendo bruto, dois euros: dessa importância o banco em questão (que estará em dificuldades...) debitou "à cabeça", de IRS, 56 cêntimos; de comissão para ele sobre aquele movimento, um euro, mais IVA (23 cêntimos). Portanto, daqueles dois euros foram postos no fim ao meu dispor... 21 cêntimos. Não seria de as entidades reguladoras, incluindo o Banco de Portugal, em vez de proporcionarem rendimentos fáceis e regulares às instituições financeiras, as obrigassem a ir saudavelmente à luta no mercado por novos clientes e melhores produtos, em lugar daqueles, por vezes, de fundamentação até duvidosa? É assim que promovem a poupança e o indispensável mercado de capitais?!

Joaquim Lopes, Queluz

