Governo britânico promete “melhorar a resposta” aos ataques com ácido

Dois dias depois da detenção de dois adolescentes de 15 e 16 anos suspeitos de cinco ataques com ácido, em Londres, a ministra do Interior, Amber Rudd, prometeu “melhorar a resposta” e fazer com que os atacantes “sintam a força da lei”.

PUB

Segunda-feira, a Câmara dos Comuns vai debater o assunto, num momento em que vários políticos e sobreviventes pedem sentenças mais duras para os responsáveis por ataques que nos últimos anos se multiplicaram – a polícia diz que muitas vezes se trata de ajustes de contas entre gangues.

Não será o caso dos ataques da semana passada, em que aparentemente as cinco vítimas foram escolhidas ao acaso em diferentes bairros entre as 21h30 e as 23h de quinta-feira. A polícia começou por deter o rapaz de 16 anos, mas sabia que não tinha agido sozinho e conseguiu depois localizar o segundo suspeito.

PUB

Todas as vítimas foram hospitalizadas e uma, de acordo com a Polícia Metropolitana, ficou com sequelas para o resto da vida.

Stephen Timms, deputado trabalhista que vai liderar o debate nos Comuns, defendeu de imediato que a lei tem de ser endurecida e que “transportar ácido deveria ser considerado um crime, como transportar uma faca”. Outros insistem para apertar as regras de compra de substâncias corrosivas.

“As sentenças de prisão perpétua não devem ser reservadas aos sobreviventes de ataques com ácido”, diz a ministra Rudda, ouvida pelo jornal Sunday Times. “A lei nesta área já é bastante forte, com os atacantes a poderem enfrentar prisão perpétua nalguns casos”, recorda. “Mas podemos sempre melhorar a nossa resposta”, afirma, antecipando uma revisão global que o Governo vai fazer sobre o tema – esta reflexão vai olhar para as leis existentes, as sentenças aplicadas, a forma como as pessoas têm acesso a este tipo de produtos e o apoio que é oferecido às vítimas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os ataques com substâncias corrosivas quase duplicaram nos últimos anos – há 1800 registados desde 2010 só em Londres, com 261 em 2015 e 454 em 2016. Ao todo em Inglaterra e Gales foram contabilizados mais de 400 ataques deste tipo entre Outubro de 2016 e Abril.

Sarah Newton, secretária de Estado do Crime, Salvaguardas e Vulnerabilidade, disse à rádio BBC que não se trata de “um novo crime”, mas que estes ataques têm “escalado em Londres”, confirma. “Infelizmente estas substâncias são usadas nos chamados crimes de honra, na violência doméstica e em vinganças de gangues”, diz. “Não temos um retrato completo, precisamos de mais informação, de juntar mais dados”.

Newton também admite que será difícil apertar as regras para compra de produtos corrosivos, “químicos que estão nos lava-loiças de todas as cozinhas”.

PUB

PUB