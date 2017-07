Tiago Monteiro consolida liderança do WTCC na Argentina

O português Tiago Monteiro (Honda) consolidou neste domingo a liderança do Mundial de Carros de Turismo (WTCC), após as duas corridas em Termas de Río Hondo, na Argentina, sexta etapa do campeonato.

PUB

Mesmo sem vencer nenhuma das duas corridas do dia, Tiago Monteiro ganhou pontos a todos os principais adversários, ao ser quinto na primeira e segundo na segunda prova.

Depois de partir da sétima posição, o português recuperou duas posições na primeira corrida, terminando em nono, ao beneficiar de um furo do holandês Nicky Catsburg (Volvo).

PUB

O britânico Tom Chilton (Citroen) foi o primeiro a cortar a meta, mas foi penalizado em cinco segundos, caindo para a quarta posição, à frente de Monteiro.

O francês Yann Ehrlacher (Lada) conseguiu a sua primeira vitória no WTCC, seguido do marroquino Mehdi Bennani (Citroen) e do argentino Esteban Guerrieri (Chevrolet).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tiago Monteiro partiu para a segunda corrida da terceira posição e viu, mais uma vez, Catsburg furar, terminando no segundo posto, atrás do húngaro Robert Michelisz, seu colega na Honda. O sueco Thed Bjork (Volvo) fechou o pódio.

Com quatro etapas por disputar, Monteiro tem 200 pontos, mais 12 do que Bjork, 29 do que Michelisz, 36 do que Bennani e 41 do que Catsburg.

A próxima etapa está agendada para Ningbo, na China, de 13 a 15 de Outubro.

PUB

PUB