Oito pessoas morreram esmagadas num estádio do Senegal

Pelo menos oito pessoas morreram na noite de sábado depois de terem sido esmagadas durante uma debandada no estádio Dempa-Diop, na capital do Senegal, Dakar, onde jogavam duas equipas nacionais. A debandada começou por causa de uma luta entre os adeptos dos dois clubes rivais (Union Sportive Ouakam e Stade de Mbour) e a polícia usou gás lacrimogéneo para tentar dispersar a multidão. A confusão instalou-se e os adeptos começaram, em simultâneo, a tentar sair, explicou o ministro do Desporto, Matar Ba, à Reuters.

De acordo com a agência estatal senegalesa, um muro abateu-se no momento em que os apoiantes tentavam sair do estádio (que estava cheio) onde decorria a final da taça da liga senegalesa de futebol. A queda do muro, a juntar à debandada, fez ainda dezenas de feridos, além dos oito mortos registados.

O caos ter-se-á instalado no final da partida, e a agência dá conta de terem sido ouvido tiros no final do prolongamento, num jogo que consagrou a equipa do Stade de Mbour, que ganhou a final e a taça (2-1).

Após os acontecimentos de sábado, a UEFA endereçou neste domingo as condolências à Federação Senegalesa do Futebol. "A UEFA estende o profundo pesar e a mais profunda simpatia às famílias das vítimas e expressa a sua solidariedade aos dois clubes e à Confederação Africana de Futebol (CAF)", refere a UEFA numa nota publicada no seu site.

