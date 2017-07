Fernando Pimenta conquista medalha de prata em K1 5000

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou neste domingo a medalha de prata na prova de K1 5000 metros nos Europeus de canoagem, que se disputaram em Plovdiv, na Bulgária, falhando a revalidação do título.

Depois de no sábado ter revalidado o título em K1 1000, Fernando Pimenta foi batido ao sprint pelo alemão Max Hoff, que gastou 19.21,220 minutos, menos 1,420 segundos do que o português e 8,320 segundos do que o norueguês Eivind Vold.

Portugal terminou os Europeus de 2017 com três medalhas conquistadas, as duas de Fernando Pimenta e a conquistada por Francisca Laia e Joana Vasconcelos em K2 200.

