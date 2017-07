Federer conquista Wimbledon pela oitava vez na carreira

Aos 35 anos, Roger Federer continua a mostrar por que razão é há muito um dos melhores da história do ténis. Na final do torneio de Wimbledon confirmou neste domingo o percurso autoritário que fez ao longo de toda a competição e venceu Marin Cilic em três sets (6-3, 6-1, 6-4), conquistando o Grand Slam britânico pela oitava vez.

O suíço colocou o seu nome no palmarés de Wimbledon em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e, agora, 2017. Com mais uma exibição sólida, o actual número 3 do ranking mundial anulou com relativa facilidade uma das melhores armas de Cilic, o serviço, e esteve sempre no controlo do encontro, que fechou com um ás.

Com mais este triunfo, Federer ultrapassou o norte-americano Pete Sampras no topo da tabela dos vencedores de Wimbledon e tornou-se no recordista absoluto do torneio, com oito títulos.

