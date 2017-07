Os Museus do Vaticano vão comprar a fotografia de Beyoncé...?

A fotografia publicada por Beyoncé há dois dias na rede Instagram já tem o destino marcado. Tornar-se aquela com mais likes na história da rede de partilha de imagens, à semelhança do que aconteceu com a de Fevereiro, também publicada no Instagram, em que a pop star anunciou a sua segunda gravidez. Já tem mais de 9,5 milhões de “gostos”, que não páram de aumentar.

Tal como na altura, foi imediatamente discutida e objecto das mais diferentes análises iconográficas. O que é que a cantora, uma das mulheres mais poderosas da indústria musical, casada com o rapper Jay-Z, quer comunicar, além de mostrar pela primeira vez os recém-nascidos Rumi e Sir, que acabam de fazer um mês?

Sir Carter and Rumi 1 month today. ?????????????????????????? Uma publicação partilhada por Beyoncé (@beyonce) a Jul 13, 2017 às 10:10 PDT

Botticelli, numa mistura de O Nascimento de Vénus e Alegoria da Primavera, dizem uns, uma simples Madonna renascentista, dizem outros, numa leitura mais directa em que Beyoncé é a Virgem Maria, com um véu azul e o necessário fundo da mesma cor, e os dois gémeos o Menino em dose dupla.

Foto A Virgem dos Peregrinos, de Caravaggio

“Há uma óbvia relação, na pose e na indumentária, com alguma pintura renascentista e pós-renascentista”, diz o historiador de arte Joaquim Caetano, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, onde até ao início de Setembro está a exposição Madonna: Tesouros dos Museus do Vaticano. “A grinalda de flores, em que predominam as rosas, símbolo mariano, acentua essa relação com a Virgem e o Menino.”

Foto Rapariga com um Brinco de Bambu, de Awol Erizku

O sucesso da representação da Virgem com o Menino que se torna, a partir do século XIV, numa das mais repetidas imagens do Ocidente, “deveu-se, para além do óbvio papel de Maria na história do Cristianismo, ao facto de a imagem receber todo o peso da relação arquetípica da mãe com o filho, emocionalmente fortíssima, social e individualmente”. É a partir das obras do pintor italiano Giotto (1266-1337), diz o historiador de arte, e por grande influência do franciscanismo nascente, que a imagem da Mãe de Deus — a Theotokos — ganha uma nova humanidade: “Os gestos de afeição entre a mulher e a criança são cada vez mais acentuados, até que, em muitos casos, a relação humana se torna o essencial da imagem.”

O melhor exemplo é, talvez, a Virgem dos Peregrinos, de Caravaggio (1571-1610), obra que influencia muito a pintura barroca. É disso exemplo, explica a conservador do MNAA, a pintura de Orazio Gentileschi (1563-1639) que está neste momento na exposição Madonna.

Tal como a imagem que anunciou a gravidez em Fevereiro, a nova fotografia já tem um autor identificado pelos média, o artista Awol Erizku, um norte-americano de origem etíope, que recusa a "Insta-fama" que o associa a Beyoncé, escreveu em Abril a Vanity Fair, a propósito da sua mais recente exposição Make America Great Again (sim, também não quer elaborar muito sobre os ecos do slogan de Trump no título da mostra).

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Uma publicação partilhada por Beyoncé (@beyonce) a Fev 1, 2017 às 10:39 PST

Pintor, escultor e músico e realizador, além de fotógrafo, Awol Erizku chamou a atenção com a sua obra que desafia a estética branca dominante na arte ocidental, nomeadamente com as suas fotografias que recriam retratos da história da pintura, como a Rapariga com um Brinco de Bambu (2009), a partir da Rapariga com Brinco de Pérola feita por Vermeer em 1665, onde figura uma mulher negra com uma indumentária africana, ou a instalação vídeo Serendipity (2015), exibida no MoMA de Nova Iorque, em que destrói a escultura David, de Miguel Ângelo, e a substitui pelo busto de Nefertiti, a rainha do Egipto Antigo.

Para Joaquim Caetano, talvez a citação das virgens com o menino do Renascimento e da iconografia mariana seja apenas formal. “Tenho dúvidas de que a imagem de Beyoncé com os seus filhos se sustenha nesta tradição. Desde logo, apresenta gémeos, mas sobretudo porque a imagem não deixa de se centrar na exposição da estrela pop e num decorativismo denso, que se coaduna mal com a tradição da Virgem com o Menino da pintura ocidental.”

Quando surgiram, continua Joaquim Caetano, as imagens que acentuavam a relação maternal eram conhecidas como Virgens da Humildade, por oposição às Virgens no Trono, ou em Majestade, mais hieráticas e menos humanizadas: “Humildade não é bem, como se sabe, um dos atributos das estrelas da música popular. A exuberância decorativa e o maneirismo do vestuário que deixa entrever o suficiente para garantir um certo erotismo inerente à imagem da cantora parecem filiar a fotografia mais no registo das imagens contemporâneas, de artistas como Jeff Koons, do que na arte de Boticelli ou Lippi.”

O projecto iconográfico de Beyoncé, que controla ao milímetro as imagens publicadas de si e da sua família, vai da Beyoncé cantora à Beyoncé actriz, da Beyoncé mulher à Beyoncé ícone da feminilidade negra, como aqui escrevemos em Fevereiro, a que a estrela pop não pára de acrescentar camadas (e likes).

Agora, propõe-se como um ícone da alta cultura e talvez esta imagem deva ser lida em conjunto com a reviravolta exibida no disco que o marido, Jay-Z, acabou de lançar. O rapper transfigura-se e revela-se um inesperado letrista, um artista mais maduro, defendeu um dos nossos críticos, Francisco Noronha, com canções introspectivas, poéticas, muitas vezes confessionais: em 4:44, que dá título ao álbum, aborda a relação tumultuosa com Beyoncé, as suas alegadas infidelidades, e ouvimos inúmeras vezes “I apologize”. Um Jay-Z humilde quanto baste para acompanhar a imagem que foi tirada no jardim da casa de Malibu do casal e dos seus três filhos.

Será tempo de os Museus do Vaticano, que emprestaram quase todas as obras para a exposição Madonna actualmente no MNAA, comprarem a fotografia de Beyoncé para as suas colecções? É só fazer mais um like…

