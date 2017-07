Doctor Who vai finalmente ter uma mulher como protagonista

Depois de 36 temporadas e 12 doutores, o protagonista de Doctor Who vai finalmente ganhar uma aparência feminina.

Após a emissão da final do torneio masculino de Wimbledon, transmitido pela BBC este domingo, um trailer revelou o rosto de Jodie Whittaker, que será assim primeira mulher a desempenhar o protagonista da conhecida série de ficção científica britânica.

A série, produzida e transmitida pela BBC desde 1963, mostra as aventuras do Senhor do Tempo, um extraterrestre do planeta Gallifrey que explora o universo na sua máquina do tempo e se regenera ao fim de determinado período. É nessa regeneração que o papel é passado a outro protagonista. Desde que a série regressou em 2005 à BBC, ainda não tinha mudado de género.

Whittaker, a nova Senhora do Tempo, que vai substituir Peter Capaldi, é conhecida por fazer de Beth Latimer em Broadchurch, outra série da BBC. A saída de Capaldi coincide com a de Steven Moffat, produtor e argumentista da série desde 2010, cujo lugar será ocupado por Chris Chibnall, também de Broadchurch.

Whittaker, de 35 anos, disse à BBC que está "muito entusiasmada, como feminista", por ser tornar a próxima Doutora. A sua estreia está prevista para o Dia de Natal, data para que está marcada a regeneração.

