Fogo em Moura obriga a cortar acesso à cidade

Um incêndio que deflagrou na tarde deste sábado entre Moura e Alqueva, no Alentejo, tem duas frentes activas e obrigou ao corte do trânsito num troço de uma das estradas de acesso à cidade, segundo fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à Lusa que, por volta das 17h00, estava cortada a estrada entre a Ponte do Ardila e o cruzamento de S. Miguel, um dos acessos a Moura.

O alerta para o incêndio foi dado às 15h e as operações de combate mobilizam 73 operacionais, com o apoio de 23 viaturas e de dois meios aéreos. O incêndio está a lavrar numa zona de mato e sobreiros, junto à ponte do Ardila, entre Moura e o paredão da barragem de Alqueva, no distrito de Beja.

