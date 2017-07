Três mortos em incêndio numa torre de apartamentos em Honolulu

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas num incêndio num gigante complexo de condomínios na capital do Havai. O número de mortos pode aumentar, avisa o capitão David Jenkins, porta-voz dos bombeiros de Honolulu, explicando que as autoridades ainda não conseguiram localizar todos os habitantes.

A torre de 36 andares e 568 apartamentos foi construída antes se ser obrigatória a instalação de aspersores. “Sem qualquer dúvida, se houvesse aspersores neste edifício o fogo teria sido contido na unidade de origem”, disse o chefe dos bombeiros, Manuel Neves, aos jornalistas presentes.

Os mortos foram encontrados no 26.º andar, onde o incêndio começou antes de se espalhar até ao 28.º andar da torre de apartamentos Marco Polo, uma de muitas construções semelhantes perto do bairro turístico de Waikiki.

Perto de 100 bombeiros estiveram envolvidos no combate ao incêndio, que incluiu buscas porta-a-porta de todos os apartamentos.

Segundo as descrições, o fogo espalhou-se muito rapidamente aos dois andares acima, fazendo saltar destroços, incluindo estruturas de janelas, para o passeio. Duas horas depois do início, as chamas pareciam ainda maiores quando se preparavam para alcançar o 28.º andar. “As pessoas estão a ficar nervosas, é preocupante”, disse à Reuters Aaron Dengler, que vive no quarto andar e estava a ajudar um vizinho mais velho na rua.

“Temos uma situação muito trágica, com três mortes confirmadas”, disse o presidente da câmara de Honolulu, Kirk Caldwell. A cidade precisa de considerar a aprovação de uma lei para obrigar os edifícios mais antigos a instalar aspersores, defendeu. “O maior argumento é o custo. Os residentes têm de pagar”, explicou. “É muito caro. Mas salva vidas”.

Pelo menos 80 pessoas morreram há um mês quando um incêndio engoliu uma torre de apartamentos com 24 andares em Londres. A Grenfell Tower também não tinha um sistema de aspersores – para além disso, o material usado no revestimento do edifício era inflamável e terá ajudado a propagar as chamas.

O edifico londrino foi construído em 1974, o de Honolulu em 1971 – a lei que obriga os edifícios altos a instalarem aspersores no Havai é de 1974.

