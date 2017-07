Sporting volta a desiludir na Suíça

A um mês de entrar oficialmente em acção, na disputa do play-off de acesso à Liga dos Campeões, o Sporting continua longe dos patamares competitivos desejáveis, persistindo em erros defensivos clamorosos. Depois de ter sido goleado pelo Valência (3-0) na última quinta-feira, a equipa voltou a desiludir os seus adeptos no estágio de pré-temporada na Suíça. Frente ao Basileia, campeão helvético, voltou a tropeçar, acabando derrotada, por 3-2.

Jorge Jesus aproveitou esta partida para testar, de início, um sistema alternativo ao seu 4-4-2 preferencial, com três defesas centrais (Tobias Figueiredo, Coates e Mathieu). E os “leões” até começaram bem, pressionando muito alto e impedindo o Basileia de sair do seu meio-campo. Os lisboetas chegavam rapidamente perto da baliza adversária, quase sempre através de iniciativas de Podence, na ala direita, mas sem criar grande perigo.

O golo lá surgiu, aos 28’, instantes depois do conjunto português ter sofrido um susto junto das suas redes, na marcação de uma grande penalidade, algo forçada, cometida por Akanji sobre Alan Ruiz (assistido por Podence). Bas Dost encarregou-se de abrir o marcador, apontando o seu segundo golo nesta fase da pré-temporada.

Se o penalti apontado contra o Basileia suscitou dúvidas, um outro reclamado pelo ex-sportinguista Van Wolfswinkel, após ter tropeçado em Tobias Figueredo (que havia derrubado) foi completamente inexistente. Mesmo assim, o árbitro voltou a não ter dúvidas ao apontar para o castigo máximo e o argentino Matías Delgado empatou o encontro.

O resultado penalizava os “leões”, face ao seu desempenho em campo, mas os suíços ainda haveriam de chegar à vantagem, aos 43’, numa fase em que se soltaram mais no terreno, na sequência de um gigantesco falhanço do guarda-redes esloveno Azbe Jug. Após um cruzamento da direita, de Lang, desviou a bola com a mão para os pés de Renato Stefen, que não desperdiçou o brinde.

Em desvantagem, Jesus manteve a aposta na estrutura para a segunda metade, apesar de operar muitas alterações nos seus protagonistas. Numa fase mais adiantada da sua preparação, o Basileia (defronta no próximo fim-de-semana o Young Boys - que goleou, este sábado, o Benfica, por 5-1 -, na primeira jornada do campeonato helvético) voltou mais forte e perigoso dos balneários, criando algumas oportunidades para dilatar o marcador (Stefen atirou mesmo ao poste, aos 58’).

O Sporting acabou por reagir, aos 77’, com Mattheus Pereira (entrado dez minutos antes) a cabecear para as redes suíças, após um excelente cruzamento de Iuri Medeiros, na direita. Foi sol de pouca dura, já que um novo e clamoroso percalço defensivo voltou a comprometer. André Geraldes ao tentar atrasar para o guarda-redes isolou Kevin Bua, que colocou definitivamente o Basileia na frente do marcador.

A partida voltou a evidenciar muitos desequilíbrios do “leão”, principalmente no seu sector mais recuado, tendo sofrido oito golos nos quatro jogos de preparação já disputados. A maioria, após erros defensivos imperdoáveis.

Sporting jogou de início com: Azbe Jug; Piccini, Tobias, Coates, Mathieu, Jonathan; Petrovic, Bruno Fernandes; Podence, Alan Ruiz e Bas Dost.

Jogaram ainda: André Pinto, Bruno César, Battaglia, Mattheus, Iuri e Doumbia, Palhinha, André Geraldes, Palhinha, Mattheus Pereira, Pedro Silva e Gelson Dala.

