Muguruza conquista Wimbledon pela primeira vez

Garbiñe Muguruza inscreveu neste sábado, pela primeira vez, o seu nome no palmarés do torneio de Wimbledon. A hispano-venezuelana impôs-se na aguardada final com Venus Williams, com um segundo parcial arrasador, e juntou este título ao de Roland Garros, alcançado em 2016.

Depois de um primeiro set marcado pelo equilíbrio, que a experiente norte-americana perderia por 7-5, no segundo parcial a mais velha das irmãs Williams desmoronou e não conseguiu ganhar um único jogo. Depois do segundo break, a confiança de Muguruza disparou ainda mais e só tremeu ligeiramente no dois primeiros match-points, acabando por fechar a final com um 6-0, após 1h17m.

"Sei como trabalhaste arduamente e dou-te os parabéns. Foi uma vitória fantástica", reconheceu Venus no final, dirigindo as primeiras palavras à vencedora. Depois, uma referência à irmã, Serena: "Tento muito fazer aquilo que fazes, mas acho que vai haver outra oportunidade", vincou.

Muguruza usou o microfone de seguida, ainda em pleno court, para reconhecer que teve uma tarefa "muito difícil". "A Venus é uma jogadora incrível, cresci a vê-la jogar e é incrível poder defrontá-la aqui. Sempre sonhei estar aqui", assinalou.

